Всего с 1 по 3 января 2021 года в республике произошли 45 пожаров, на которых погибли 7 человек. 14 пострадавших были спасены. При этом за аналогичный период прошлого года произошли 29 пожаров, случаев гибели на пожарах не было.

Наибольшее количество пожаров в новогодние праздничные дни в Татарстане произошло в жилом секторе. Самая популярная причина - неосторожность при курении, а также неосторожное обращение с огнём, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

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