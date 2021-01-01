В Казани сотрудники ДПС помогли доставить ребенка с высокой температурой в больницу. Инцидент произошел 30 декабря около 2 часов ночи, о нем рассказали родители ребенка в социальных сетях. У 11-месячного малыша поднялась температура, его ноги начали синеть. Родители решили доставить ребенка в ДРКБ, так как до врачей они дозвониться не смогли.

На встречу родителям попался экипаж ДПС. Правоохранители решили сопроводить семью до больницы. Они быстро доехали до лечебного учреждения, где ребенку оказали помощь. Автор поста отдельно поблагодарил командира взвода Сиразиева, который и сопровождал семью.

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