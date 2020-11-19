Инспекторы ГИБДД Казани доставили в больницу 1,5-годовалого ребенка с разбитой головой

В Казани к инспекторам ГИБДД обратился таксист. Он рассказал, что в машине мама с 1,5-годовалым ребенком, у которого разбита голова. Об этом сообщает ГИБДД по Татарстану.

«Сотрудники сообщили о случившемся в дежурную часть и отвезли женщину с ребенком в ближайшую больницу», - говорится в сообщении.

Ребенку оказали медпомощь, родители поблагодарили инспекторов за помощь и неравнодушие.

Ранее, мы рассказывали о том, как инспекторам ГИБДД пришлось на трассе Татарстана принимать роды у девушки.