С 11 января в школах Казани будет введена субсидия на питание детей с 5 по 11 класс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На одного ребенка будет выделяться 8 рублей в день, на эту сумму будет сделана скидка при покупке комплексного обеда, либо ребенок может выбрать один из предложенных наборов: это каша с маслом, напиток, хлеб; холодная закуска, напиток, хлеб; кондитерское или мучное изделие и напиток. Субсидия будет реализована через "Образовательную карту", начисляется она только если ребенок находится в школе, накопление средств не предусмотрено. Также она не распространяется на продукцию буфетов. Неиспользованные деньги в конце года вернут в бюджет республики.

Напомним, что в этом году питание в образовательных учреждениях Татарстана стало центром ряда скандалов: так, в Челнах детям дали в школе гнилые мандарины, в Альметьевске уволились повара, а дети остались без горячего питания, а в колледже Зеленодольска студентам вместо горячей еды давали сухпайки, которых не хватало на всех.