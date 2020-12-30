В Казани 92-летняя местная жительница сделала прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Зинаиде Никаноровне 92 года, из них 43 года она проработала в медицине. В городской санитарно-эпидемиологической станции замглавного санитарного врача по санитарным вопросам. 29 декабря она пришла с племянником на прививку от коронавируса», - сообщили в пресс-службе.

Решение привиться Зинаида Никаноровна приняла сама. При этом у нее есть несколько хронических заболеваний: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония. На 30 декабря ее состояние удовлетворительное.

Напомним, за сутки в Татарстане 94 случая заражения коронавирусом.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько медиков скончалось от ковида с начала пандемии.