За сутки в Татарстане зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 25 человек отвезли в больницы, остальные лечатся дома.

Среди заболевших один ребенок до 18 лет, 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 22 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 19 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 23 человека от 60 до 70 лет, 10 человек от 70 до 80 лет, восемь человек от 80 до 90 лет и один человек старше 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 58 человек. Всего в Татарстане с начала пандемии было зарегистрировано 13 189 случаев коронавируса, 10 698 пациентов, за сутки 20 человек.

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