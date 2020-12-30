На пресс-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал о смертности от коронавируса среди врачей.

«С начала пандемии мы потеряли, к сожалению, 14 специалистов, 12 из них непосредственно из госсистемы здравоохранения. Могу дать разбивку по округам, у нас их пять: так, из 185 летальных случаев в Центральном округе - 43,7% случаев, в северо-восточном округе (центр Набережные Челны)- 39%, в Юго-восточном (центр Альметьевск)- 8,5%, в Нижнекамском – 4%, в Закамском (Чистополь) - 4,8%», - отметил представитель Минздрава региона.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом.

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