В соцсетях появилось видео, на кадрах которого в автобусе ругаются женщины. Как оказалось, скандал разгорелся из-за маски. Одна из пассажирок ее не надела, а вторая начала ругаться.
«Скандал в автобусе из-за маски. Гражданская позиция. Татарстан. Город Зеленодольск. Автобус 403 Зеленодольск – Волжск», - подписал видео автор.
Женщина, которая начала скандал потребовала высадить недобросовестную пассажирку.
«Пассажирка без маски! Я не хочу с ней сидеть, высадите, пожалуйста!», - кричала она. На что пассажирка спокойно вышла из автобуса и не стала продолжать конфликт.
А вот зачинщица даже после того, как пассажирка вышла, продолжила говорить о ней.
«Необразованные люди! У меня муж в больнице работает, я знаю! Свободны!».
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