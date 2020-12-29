13-летнего жителя Альметьевска не будут судить за убийство матери, уголовное дело закрыто.

Преступление произошло в ноябре 2020 года. Подросток зарезал 36-летнюю мать и несколько дней жил с трупом в одной квартире. Неладное почувствовала мать женщины - родные не выходили на связь. Она приехала в Альметьевск из Нижнекамска и увидела трагическую картину. Чтобы труп не пах, парень накрыл его подушками. Сообщается, что убийство произошло на почве неприязненных отношений между матерью и сыном.

Было возбуждено уголовное дело, однако в связи с тем, что подозреваемый не достиг 14-летнего возраста, его закрыли, сообщает kazanfirst со ссылкой на собственные источники.

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