Покупка загородного дома — это больше, чем переезд. Это решение изменить образ жизни и стать ближе к природе. Интерес к загородной недвижимости в Татарстане растёт: за последний год число сделок увеличилось на 12%. При этом выбор участка — одна из ключевых задач, ведь место должно не только соответствовать представлениям о комфорте, но и подходить по множеству факторов. Как подходить к выбору и какие критерии действительно важны, рассказывает Тагирова Чулпан Даниловна, заместитель директора по организации продаж ASG Invest.

Как ASG выбирает участки для загородных поселков?

ASG Invest подходит к выбору земельных участков для коттеджных поселков, основываясь на комплексном градостроительном анализе. Компания разработала стратегию развития казанской агломерации до 2050 года, и каждый массив оценивается с учетом множества факторов: транспортная доступность, логистика, наличие рабочих мест и объектов социальной инфраструктуры, инженерные сети и природные условия. Такой детальный подход позволяет определить наилучшее использование земли и создавать проекты, которые отвечают современным требованиям к качеству жизни.

«Мы тщательно анализируем каждый участок, чтобы убедиться, что будущие жители получат не просто место для проживания, а пространство с развитой инфраструктурой и природными преимуществами», — говорит Чулпан Даниловна. «Идеальные участки должны сочетать удобство транспортной доступности с живописными ландшафтами — это могут быть леса, водоемы или холмы».

Почему загородная жизнь не должна быть компромиссом?

Для строительства коттеджных поселков выбираются места, которые позволяют наслаждаться загородной жизнью без потери комфорта. Например, поселок Каймары расположен всего в 15 минутах от крупного производственного кластера «Казаньоргсинтез», что делает его удобным для тех, кто ценит природу, но не хочет терять доступ к рабочим местам. Поселки также располагаются в местах с перспективой организации всех необходимых инженерных коммуникаций, таких как газ и электричество, а также удобных подъездных путей.

Как сделать загородную инфраструктуру действительно удобной?

ASG Invest учитывает, что в новых поселках может не быть готовой инфраструктуры, поэтому заранее планирует зоны для размещения коммерческих объектов, таких как магазины и кафе. Например, в поселке Каймары уже создана зона с кафе и магазинами, которые востребованы не только жителями поселка, но и жителями прилегающих территорий. Компания стремится создать удобные условия для жизни, развивая не только свои территории, но и окружающие районы.

«Мы проектируем участки с соблюдением всех нормативов, учитывая охранные зоны лесов и водоемов, чтобы жители могли свободно пользоваться природными ресурсами», — добавляет Чулпан Даниловна. Таким образом, создаются поселки, в которых доступ к природным зонам открыт всем жителям, независимо от расположения их домов.

Какие новые проекты готовит ASG для рынка загородной недвижимости?

Рынок загородной недвижимости развивается, и сегодня покупатели все чаще выбирают одноэтажные дома с продуманным дизайном. В ответ на это ASG Invest планирует запустить проекты бизнес-класса в Советском районе Казани, где участки будут окружены зелеными массивами и обеспечены всеми необходимыми коммуникациями. Планируются и более крупные участки, подходящие для реализации оригинальных ландшафтных решений, чтобы создать уникальные условия для жизни.

Когда загородная недвижимость станет дороже городских квартир?

В перспективе, стоимость квадратного метра загородного дома будет соответствовать качеству благоустройства и уровню жизни. ASG Invest стремится предложить организованные коттеджные поселки с продуманной инфраструктурой и природными преимуществами, чтобы создать условия, где жизнь за городом станет не просто альтернативой, а более привлекательным вариантом для покупателей.

Как изменились предпочтения покупателей на рынке индивидуального жилья и какие тенденции вы наблюдаете в организации застройки?

Типовые участки обычно составляют около 10 соток, и для таких площадей важна простая и удобная форма — прямоугольник, например. На треугольном участке уже не получится продумать планировку, не потеряв пространство. А вот в премиальном сегменте планировка может быть смелее и интереснее: здесь можно позволить себе нестандартные формы и создать уникальный ландшафтный дизайн, который подчеркнет индивидуальность проекта. Например, в поселке Каймары можно использовать природные особенности — рядом есть живописное озеро.

Рынок индивидуального жилья меняется: если раньше строили большие дома на 300–500 квадратных метров, то сегодня спрос смещается в сторону более компактных и функциональных одноэтажных домов. Люди хотят получить максимум удобства на меньших площадях, избегая типовых решений вроде стандартного кирпича. В моду входит стилистическая целостность и гармония в застройке, и мы в своих новых проектах делаем на этом акцент, создавая принципиально новый подход к организации территорий.

Изначально частный дом считался статусной и более дорогой покупкой по сравнению с квартирой, но на рынке ИЖС сложилась обратная ситуация. Многие дома стоят дешевле, чем квартиры за квадратный метр, и это не норма. Причина — экономия на инфраструктуре: отсутствует благоустройство, не хватает парковок, нет организованного ландшафта. Чтобы частный дом действительно соответствовал уровню квартиры в хорошем районе, он должен быть оснащен таким же набором удобств, и тогда его стоимость за квадратный метр будет выше, примерно на 50%.

Рынок ИЖС быстро изменится: участков в хороших локациях остается всё меньше, и цены на них будут расти. В черте города такие объекты станут особенно редкими, так как свободные территории в основном отдадут под многоэтажные жилые комплексы. Поэтому организованные поселки, тщательно спроектированные с нуля, как наши, в будущем значительно прибавят в цене.