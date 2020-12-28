Молодого человека, водителя машины «Кадиллак», который устроил гонки по дорогам Казани, арестовали на 7 суток. Новый год он встретит в спецприемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Инспекторы ГИБДД нашли водителя, который 26 декабря грубо нарушал ПДД на центральных улицах Казани, а пассажир снимал все это и транслировал в прямом эфире. В отношении 21-летнего водителя составлено 17 административных материалов, 8 из них за проезд перекрестков на красный, по одному материалу за выезд на «встречку», за разворот в неположенном месте, за нечитаемые номера, опасное вождение и отсутствие страхового полиса, а также 4 материала за неуплату административных штрафов», - говорится в сообщении.

Также молодому водителю грозит лишение прав управления на срок 4-8 месяцев за выезд на встречную полосу.

Напомним, Молодые "мажоры" на "Кадиллаке" устроили экстремальный заезд по центру Казани и снимали это на видео. А еще 7 раз проехали на красный и провоцировали автоинспекторов.

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