«Карнавальная ночь» вместо «Иронии судьбы». Как жители Татарстана поднимают новогоднее настроение

Татарстанцы больше не смотрят «Иронию судьбы, или с легким паром». Культовая советская комедийная мелодрама не вошла в топ-10 новогодних фильмов.

По данным онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ в этом году американская рождественская комедия 1990 года «Один дома» обогнала в киночартах республики российский новогодний альманах «Елки». Традиционно такие фильмы создают атмосферу праздника, что особенно актуально в этом году. Грядущие январские каникулы должны побить рекорды просмотров на фоне роста популярности онлайн-кинотеатров. По прогнозам аналитиков МегаФон ТВ, количество пользователей приложения к концу года увеличится на четверть.

Топ-10 новогодних фильмов. В список самых популярных праздничных фильмов, которые смотрели в течение года пользователи сервиса в Татарстане, вошли зарубежные и российские семейные комедии, фантастика, мелодрамы. В первую десятку попали две первые части фильма «Один дома», все «Ёлки» и новогодний советский мюзикл «Карнавальная ночь».

В списке самых популярных праздничных фильмов татарстанцев:

1 Рождество на двоих 2 Один дома, Один дома 2 3 Отпуск по обмену 4 Чарли и шоколадная фабрика 5 Здравствуй, папа, Новый год 6 Щелкунчик и четыре королевства 7 Карнавальная ночь 8 Ёлки, Ёлки лохматые, Ёлки 2, Ёлки 3 9 Рождество 10 Необыкновенная история на Рождество



Что еще смотрят в Татарстане? Жители республики поднимают настроение не только полнометражным кино – популярны также сериалы, телевидение и мультфильмы. Главными телеканалами, которые посмотрели пользователи МегаФон ТВ в новогодние каникулы этого года были Первый, СТС и Россия 1. Среди сериалов этого года лидируют: «Гранд», «Фитнес» и «Игра престолов». А самыми востребованными новогодними мультипликационными фильмами для детей по данным сервиса стали:

1 Гринч 2 Хранители снов 3 Рождественская история

Киноновинки. Специально к наступающему празднику МегаФон ТВ предложил самые долгожданные премьеры этого года. Так, на сервисе стартовал показ фильма «Довод», который стал одним из главных рекордсменов в кинотеатрах России. Также пользователям доступна новая солнечная комедия прямиком из Сочи - «Непосредственно Каха» эксклюзивно в подписке START. А ближе к концу декабря появятся другие голливудские и отечественные премьеры.

Как смотреть выгоднее? Для желающих смотреть киноновинки, любимые фильмы и сериалы в течение всего следующего года по выгодной стоимости сервис подготовил акцию - подписку на весь 2021 год за 2021 рубль. В акции участвуют пакеты «Кино по подписке», «START», «More.tv», «Большой детский». При этом абоненты МегаФона экономят интернет-трафик при просмотре.