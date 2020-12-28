Татьяна Голикова, вице-премьер России в программе «Познер» на Первом канале рассказала, занижали ли статистику смертей от коронавируса.

«Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности. Более того, Россия с самого начала пандемии публиковала все данные и по общей смертности, и по смертности от коронавируса», - рассказала Голикова.

Она напомнила, что первые смерти от коронавируса были зарегистрированы в марте, а основной прирост смертей начался в мае и июне. С начала пандемии в России более 1,7 млн человек умерли от коронавируса или его последствий.

Напомним, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 185 летальных случаев.