Из-за снижения дохода в Казани прекратил еще один перевозчик «Республиканский автовокзал». Это уже третий перевозчик ушедший из столицы Татарстана. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темпляков.

«На работу 90 маршрута осенью поступали жалобы. Перевозчик, усилил контроль над качеством обслуживания. Изменилась в лучшую сторону. Причина ухода – низкий доход. До 1 января 2021 года стояла задача завершить обновление подвижного состава, а средств нет! На этой неделе перевозчик принял решение уйти», - написал Темпляков.

Также он сообщил, что другие перевозчики на грани. Так как в этом году из-за пандемии снизился пассажиропоток. При этом Ассоциация считает, что если ничего не предпринимать, то и остальные перевозчики могут уйти. В первую очередь это может сказаться на стоимости проезда.

Теперь с 26 декабря временно обслуживать маршрут №90 будет ПАТП-2. На линию вместо небольших автобусов выйдут автобусы с большой вместимостью.

С 11 января в Казани перестал работать перевозчик, обслуживающий маршруты №62, а с 1 ноября №70, 71.

Напомним, на пресс-конференции министр транспорта Татарстана заверил, что в регионе общественный транспорт абсолютно безопасен. В это время где-то на Арбузова сошел с рельсов очередной трамвай.