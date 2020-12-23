На пресс-конференции о состоянии общественного транспорта в Татарстане, министр транспорта региона Фарит Ханифов рассказал, какие меры предпринимаются, чтобы обеспечить безопасность в трамваях и автобусах, которые стали так часто гореть.

«Я считаю, что состояние общественного транспорта в Татарстане соответствует нормам, которые указаны в правилах и законах. Поэтому пользоваться общественным транспортом нужно, какой выбрать – это желание пассажира. Он весь у нас надежный. Да случаи есть, то горим, то высаживаем, то не тормозим. Хочу заверить, что службы работают, реагируем моментально. Действия работников при ЧП были профессиональными, все пассажиры эвакуированы», - рассказал министр.

По словам председателя комитета по транспорту исполкома Казани Айдара Абдулхакова, автобусы меняют раз в 10 лет, но в этом году удалось заменить 73 автобуса, которым было по 8 лет. Также он затронул тему схода трамваев с рельсов.

«ДТП из-за ненадлежащего содержания путей в настоящее время не было выявлено. Причины схода трамваев с рельсов могут быть разные, в том числе и попадание камней на рельсы или других посторонних предметов. В каждом случае надо разбираться», - отметил Председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

Напомним, практически во время пресс-конференции трамвай сошел с рельсов на улице Арбузова. Совпадение?