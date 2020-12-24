20-летнего жителя Санкт-Петербурга подозревают в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по городу.

Оказалось, молодой человек, чтобы найти жертву для рабства и сексуальной эксплуатации в Египте, познакомился в интернете с 19-летней девушкой. Он рассказал ей, что хочет вывезти из страны с целью религиозного обучения. При личной встрече он убедил ее срочно выехать за границу и купил билеты до Стамбула.

Девушка не могла сообщить родственникам, что улетает, потому что злоумышленник забрал у нее телефон. Но он был задержан сотрудниками УФСБ России по региону. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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