По мнению врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной очень много игрушек, подарков и новогодних аксессуаров могут стать переносчиком коронавирусом. Так как на картонных поверхностях вирус может жить до суток, на пластиковых и металлических – до 3 дней.

«Любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, игрушках, новогодних безделушках», - цитирует Ненастину РИА Новости.

По словам врача, бактерии процветают в теплой влажной среде, коронавирус же живет дольше на твердых поверхностях. При выборе подарков в магазине нужно быть в маске и перчатках, а купленные вещи обязательно обрабатывать дезинфицирующим средством.

«Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой», - советует специалист.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 102 случая заражения коронавирусом.

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