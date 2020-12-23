На пресс-конференции первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, сколько доз вакцины от коронавируса ожидается в регионе в начале 2021 года.

«К сожалению, мы видим со стороны населения ноты недоверия к вакцинации от коронавируса. У нас предстоит интенсивная прививочная компания, до февраля нам нужно будет 190 тысяч доз ввести жителям. Чем раньше мы создадим иммунную прослойку путем вакцинации, тем раньше мы победим коронавирус. При обращении на вакцинацию нужно сообщить, если вы уже переболели вирусом, тогда будут проведены исследования и если антител будет достаточно, то прививку не нужно ставить», - рассказал Альмир Абашев.

При этом спикер отметил, что все будет зависеть от активности населения. В первую очередь прививку поставят тем, кто имеет частные социальные контакты – это врачи, работники транспорта, волонтеры, соцработники. Но при наличии вакцины отказов не будет.

Напомним, в Татарстане за сутки выявлено 102 случая заражения коронавирусом. На данный момент лечатся от коронавируса около 2000 татарстанцев.