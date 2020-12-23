На 23 декабря в Татарстане выявили 102 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 25 человек отвезли в медучреждения, 75 лечатся дома.

Так среди заболевших двое детей до 18 лет, девять человек от 18 до 30 лет, 43 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 21 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 14 человек от 60 до 70 лет, восемь человек от 70 до 80 лет и пять человек старше 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 55 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане заболело коронавирусом 12 480 человек, выздоровело 10 555 человек, 22 человека за сутки.

По данным Минздрава Татарстана, около 2000 продолжают лечение от коронавируса, на искусственной вентиляции легких находится 59 человек.

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