В соцсетях появились подробности жуткого ДТП, которое произошло на трассе Татарстан 19 декабря ночью. Пьяный мужчина за рулем "Инфинити" врезался во встречный "Шевроле Круз", за рулем которого была 24-летняя девушка, она погибла, еще пять человек отвезли в больницу. Родственники девушки рассказали, что она была беременна, при этом у нее уже был ребенок. Вот так внезапно водитель "Инфинити" оставил сиротой маленького ребенка и оборвал жизнь неродившегося малыша.

В сети блогерша из Казани опубликовала видео, на котором она танцевала у Кул-Шарифа. Несмотря на то, что девушка вполне себе прилично танцевала, не оголяла части тела, жители Казани все равно нашли к чему придраться. Блогеру ничего не оставалось, как жестко ответить им. Послание она оставила у себя на странице в "Инстаграм".

На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин отчитал чиновников, которые отвечают за общественный транспорт. Замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров объяснил, что причиной возгорания автобусов стало короткое замыкание проводки электродвигателей отопителей. Оказалось, что у сгоревших автобусов был пробег больше 800 тысяч километров.