Подробности жуткого ДТП, в котором погибла беременная девушка
В соцсетях появились подробности жуткого ДТП, которое произошло на трассе Татарстан 19 декабря ночью. Пьяный мужчина за рулем "Инфинити" врезался во встречный "Шевроле Круз", за рулем которого была 24-летняя девушка, она погибла, еще пять человек отвезли в больницу. Родственники девушки рассказали, что она была беременна, при этом у нее уже был ребенок. Вот так внезапно водитель "Инфинити" оставил сиротой маленького ребенка и оборвал жизнь неродившегося малыша.
Блогершу затравили за танцы у Кул-Шарифа
В сети блогерша из Казани опубликовала видео, на котором она танцевала у Кул-Шарифа. Несмотря на то, что девушка вполне себе прилично танцевала, не оголяла части тела, жители Казани все равно нашли к чему придраться. Блогеру ничего не оставалось, как жестко ответить им. Послание она оставила у себя на странице в "Инстаграм".
Мэр Казани "разнес" двух чиновников, которые отвечают за общественный транспорт, за горящие автобусы и троллейбусы
На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин отчитал чиновников, которые отвечают за общественный транспорт. Замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров объяснил, что причиной возгорания автобусов стало короткое замыкание проводки электродвигателей отопителей. Оказалось, что у сгоревших автобусов был пробег больше 800 тысяч километров.
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