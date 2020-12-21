В субботу, 19 декабря, на трассе Казань-Малмыж произошло страшное ДТП: пьяный мужчина за рулем "Инфинити" врезался во встречный "Шевроле Круз", за рулем которого была 24-летняя девушка, она погибла, еще пять человек были госпитализированы.
Как рассказали близкие погибшей в соцсетях, девушка была на восьмом месяце беременности, также у нее осталась полуторагодовалая дочь.
"Пьяный водитель, который уже был лишен прав (!!!) выехав на встречную полосу движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем, за рулём которого находилась 24 летняя женщина на 8 месяце беременности. Женщина скончалась по дороге в больницу.
Нужно придать максимальную огласку случившемуся ДТП, чтобы пьяный водитель понес наказание.
Компетентные органы, просим вас провести необходимые мероприятия по расследованию случившегося. Ведь по вине молодого пьяного водителя погиб ещё и малыш в утробе матери, без мамы осталась 1,5-годовалая дочь погибшей женщины!!! ", - пишут они.
Также автор комментария обращается к Госавтоинспекции и властям Татарстана с просьбой усилить контроль на дорогах Балтасинского района, где и произошла трагедия.
В социальных сетях авария вызвала шквал эмоций:
"Смертную казнь убийце!"
"Очень девушку жалко,две жизни унесли,пьяный за рулём это всегда преступник!"
"Пьяный за рулём это преступник, надо срок давать и пожизненно лишать прав."
"Расстреливать прямо на месте", - негодуют татарстанцы.
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