Казанская блогерша «разнесла» хейтеров, которым не понравился ее танец у Кул-Шарифа. Она записала длинное видео, где обратилась ко всем комментаторам.

«Мое видео светится в казанских группах. Хочу сказать тем, кто пишет плохие комментарии. Какая вам разница, я что в мечети танцую? Покажите мне закон, в Коране ли вы читали, что на фоне мечети танцевать нельзя. А то, что люди устраивают там концерты, пьют, курят. Это нормально? Идите с ними боритесь, не со мной», - ответила девушка.

Также она отметила, что танец она выложила для себя, не для подписчиков и попросила перестать писать ей комментарии.

«Вы настолько гнилые люди, я в шоке. Почему вы не следите за своей жизнью, своими грехами. Будьте добрее, танцуйте, веселитесь. Я не обращаю внимания на то, что вы пишите. Также мусульмане, которые пишут – вы не должны быть такими злыми, разве мусульмане так себя ведут, какая вам разница?», - была возмущена блогерша.

Напомним, ролик появился в сети и почти сразу собрал очень много негативных отзывов. А девушка всего-то подвигалась на фоне Кул-Шарифа.