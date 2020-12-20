В Новокуйбышевске Самарской области произошло школьное происшествие. Об этом сообщает "Тольятти 24".

Четвероклассник получил ножевое ранение от своего одноклассника. Мальчик принес нож из дома. На перемене к нему подошел одноклассник, просил посмотреть. Когда брал его в руки, случайно сломал колечко, с помощью которого нож превращался в брелок. Тогда хозяин оружия попытался забрать нож у одноклассника, но случайно нанес удар в плечо.

Мальчика привезли в больницу с сильным порезом. Правоохранительные органы проводят проверку.

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