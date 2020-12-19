19 декабря в Казани на проспекте Победы произошло крупное ДТП. Как сообщили очевидцы, грузовик подрезал иномарку, которая улетела в столб.

Как сообщается на странице «Вызов-112», три пассажирки «Дэу Джентра» пострадали, их отвезли в больницу. При этом водитель грузовика не признает свою вину, даже при наличии записей с видеорегистраторов.

Напомним, на днях под Казанью на повороте Новые Салмачи, произошло смертельное ДТП. Виновником оказался водитель такси, который скрылся после оказания помощи, но 18 декабря появилась информация, что полицейские задержали предполагаемого виновника происшествия.