Американские врачи обнаружили у заболевших коронавиусом новый опасный симптом. Об этом передает издание "Лента" со ссылкой на BGR.

Известно, что уже три раза медики замечали у больных кератит - воспаление роговицы глаза. Инфекция распространялась и вызывала новую осложненную стадию болезни - эндофтальмит, при котором происходит гнойное воспаление глазных оболочек.

Из трех пациентов с этим симптомом в США один скончался из-за ковидных осложнений, второй полностью потерял зрение, третьему пришлось провести операцию и удалить глаз.

Как отмечают врачи, эндофтальмит в целом встречается редко, однако тот факт, что за короткое время он был выявлен трижды как симптом коронавируса говорит о необходимости его дальнейшего изучения.

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