На субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал соблюдать санитарные нормы на новогодних праздниках.

«Несмотря на предновогоднюю неделю, нельзя расслабляться, должны строго соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Многие новогодние мероприятия запланированы на открытых пространствах. У нас будет много гостей, туристов, и это – большая ответственность», - сказал Рустам Минниханов.

Также президент призвал руководителей ведомств и глав районов активно работать с обращениями в соцсетях.

«Конечно, не все, что нам пишут в социальных сетях, нам нравится, но работать с ними надо», - заключил Минниханов.

Напомним, 19 декабря в Татарстане зарегистрировали 98 новых случаев заражения коронавирусом.