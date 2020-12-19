На утро 19 декабря в Татарстане зарегистрировали 98 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 20 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших нет детей до 18 лет, семь человек в возрасте от 18 до 30 лет, 38 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 22 человека в возрасте от 50 до 60 лет, 19 человек в возрасте от 60 до 70 лет, пять человек от 70 до 80 лет и семь человек старше 80 лет.

В Казани коронавирусом заболели 54 человека. Всего с начала пандемии зарегистрировано 12 073 случая заражения вирусом, выздоровело 10 466 человек, 21 за сутки.

Читайте также:

- В Татарстане появилась интерактивная карта движения машин скорой помощи. Следить за приездом медиков к вам можно будет в онлайне.