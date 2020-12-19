В соцсетях Зеленодольска появилось видео, на котором автор рассказывает, что мужчина несколько раз опускал ребенка в мусорный бак.
«Сегодня на Жукова 1, мужчина засовывал своего ребёнка в мусорку делала неоднократно замечания!», - пишет автор ролика.
В комментариях мнения пользователей разделились
«Люди не от хорошей жизни по помойкам шарят. Замечания она делала»
«Может он ключи случайно выкинул с мусором а теперь ищут»,
«Может жена выкинула мусор, а там заначка была?»
«Голод не тетка».
Что там происходило на самом деле, мы вряд ли уже узнаем.
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