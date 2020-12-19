В соцсетях Зеленодольска появилось видео, на котором автор рассказывает, что мужчина несколько раз опускал ребенка в мусорный бак.

«Сегодня на Жукова 1, мужчина засовывал своего ребёнка в мусорку делала неоднократно замечания!», - пишет автор ролика.

В комментариях мнения пользователей разделились

«Люди не от хорошей жизни по помойкам шарят. Замечания она делала»

«Может он ключи случайно выкинул с мусором а теперь ищут»,

«Может жена выкинула мусор, а там заначка была?»

«Голод не тетка».

Что там происходило на самом деле, мы вряд ли уже узнаем.

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