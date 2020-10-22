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Фото из архива

«Тебе и твоим родственникам будет »*****": в Казани организатор судится с Бузовой после ее концерта

22.10.2020, 19:59 27 0
Анастасия Чернядьева
Мероприятие прошло в 2018 году

Закулисье московских звезд в Казани почти всегда остается в тени. А, между прочим, там кроется много конфликтов: денежные дележки, шантаж и откровенное вымогательство. Иногда дело доходит даже до судов. Так случилось, например, после концерта Ольги Бузовой в 2018 году. Казанский организатор Павел Рычков, решивший тогда привести артистку в наш город, попался в ее бизнес-ловушку и потерял почти 2 500 000 миллиона рублей.

Корреспондент ProKazan.ru узнал у него, как на самом деле ведет себя известная артистка и чьим именем команда Бузовой прикрывается, вольно нарушая договоры и откровенно угрожая организатору.

"Вези еще миллион наличкой сверху! Иначе концерта не будет": организация концерта

Павел Рычков организовывал концерт в 2018 году
Павел Рычков организовывал концерт в 2018 году

"Я организовывал в Казани концерт Ольге Бузовой в 2018 году, - вспоминает события того года Павел. - На стадии заключения договора с ее компанией Archer Music Production’s, еще ничего не подписав, я отправил им (Archer Music Production’s - прим. ред.) полмиллиона рублей в виде авансового платежа. Так делается, чтобы оставить за собой артиста, чтобы он никуда не ушел. Это стандартная практика в шоу-бизнесе. В итоге они почему-то присылают договор с завышенной суммой. Я с этим, конечно, не соглашаюсь. Сумму завысили больше чем в три раза! Сразу сказал, что так мы работать не будем, возвращайте деньги или соглашайтесь на изначальные условия. Они согласились. Выпустили рекламу за свои деньги, все, продаем билеты. Я им оплатил авиабилет, причем бизнес-класс, отель тоже, и они прилетели в день концерта, но почему-то с новым договором. Полностью другой договор! И говорят: "Вези еще миллион наличкой сверху! Иначе концерта не будет". То есть ставят перед фактом. Я начинаю судорожно искать деньги. Нахожу деньги в долг под проценты через знакомых. Средств чуть меньше, но все равно еду в банк снимать. 735 тысяч я им отдал в итоге, и они успокоились".

Однако на этом злоключения Павла по организации мероприятия не закончились. Концерт, прошедший 26 октября 2018 года, не окупился. Зал был заполнен меньше, чем наполовину - 800 проданных билетов при вместимости зала в 2000 человек. Павел как организатор ушел в минус почти на два миллиона. Кроме этого, ему пришлось оплачивать крупные счета артистки, "повеселившейся" в отеле "Ривьера". Сумма достигла почти 400 тысяч рублей.

Пиар-менеджер отеля Анна поясняет, что сначала проживание Бузовой было бесплатным - существовала договоренность о взаимопиаре. Певица должна была отметить заведение в сторис и посте, указав геолокацию "Ривьеры", однако на утро после концерта ее команда сбежала.

"У нас было соглашение на размещение геолокации "Ривьеры" в ее социальных сетях. Однако ничего этого она не сделала. Просто уехала и все", - говорит собеседница.

Сам Павел пытался связаться тогда с командой артистки. Но прежнее дружелюбие к тому времени уже развеялось. Менеджер Бузовой Павел Сеничкин в телефонном разговоре заявил организатору:

"Ещё раз ты сюда позвонишь, мы отправим к тебе нашу службу безопасности, тебе и твоим родственникам будет "*****". У нас охрана Кадырова, имей в виду".

"Стали утверждать, что я вообще им ничего не заплатил": судебные тяжбы Рычкова и Бузовой

Видя такое бесчестное отношение певицы, в марте 2019 года Павел обратился в юридическую компанию "ЮДВИН". Юристы компании взялись за это дело. Решением Московского арбитражного суда иск Павла к Archer Music Production’s о неосновательном обогащении был удовлетворен полностью. Вторая и третья инстанции такое решение поддержали. Первые полмиллиона, ставшие своеобразным авансом певице, ему удалось отсудить, однако дальше все пошло не так гладко.

Юрист Павла Екатерина из юридической компании "ЮДВИН" поясняет:

"Суд по иску о неосновательном обогащении мы выиграли. Половину миллиона, который они приняли на расчетный счет и не вернули, отсудили. Но они подали в суд на Павла!"

"Archer попытались вернуть эти деньги. И стали утверждать, что я вообще ничего им не заплатил. Удивительно, но первую инстанцию они каким-то чудесным образом выиграли, хотя у нас подписан акт выполненных работ", - недоумевает сам организатор. 

Договор об оказании услуг между организатором и компанией Бузовой
Договор об оказании услуг между организатором и компанией Бузовой

Такая сложность в доказательной базе возникла из-за того, что передачу средств артистка требовала осуществлять наличными. Тогда, несмотря на то, что в договоре четко прописано требование о переводах только на расчетный счет, Рычков согласился отдать реальные деньги: боялся, что Бузова откажется от концерта вовсе. Артистка к тому времени уже угрожала невыходом на сцену. Как организатор, он не мог допустить подобного, и наличные деньги были переданы на ресепшене. Сотрудницы отеля пересчитали средства на машинке и отдали всю сумму Павлу Сеничкину. Происходящее засняла и находящаяся над стойкой камера. Однако даже с помощью суда достать видеозапись Павлу не удалось.

"У меня все есть. Есть договор займа, есть чеки о снятии наличных. В Ривьере хранится видеозапись. Мне ее так и не отдали. Когда первый суд был, мы запрашивали ее, но судья сказал, что эта видеозапись, запись передачи денег, якобы не нужна", - удивляется такому решению Павел.

Корреспондент ProKazan.ru попытался выяснить судьбу записи у директора отеля "Ривьера", однако за давностью произошедшего она сообщила, что о событии уже не помнит.

"Мы хотели доказать, что передача денег наличными была, но нам отказали в ходатайстве об истребовании доказательств, - поясняет ситуацию юрист Павла Екатерина. - Archer Music Production’s отстаивает свою позицию, что передачи денег вовсе не было. Отвратительный это, конечно, поступок. Несправедливо, поэтому мы будем идти до конца и доказывать. Ведь условие было, что без передачи денег концерт вообще не состоится. Раз концерт состоялся, значит Павел заплатил".

Сдаваться Павел не намерен. Он планирует обратиться в кассационную инстанцию и обжаловать решение суда.

"Концерт у нас состоялся уже в суде": кто еще пострадал от действий артистки

К сожалению, не только Павел пострадал от действий известной артистки. Имеется еще один пострадавший - коллега Рычкова в Санкт-Петербурге Алексей Кубрак.

Организатор Алексей Курбак из Санкт-Петербурга также пострадал от действий Бузовой
Организатор Алексей Курбак из Санкт-Петербурга также пострадал от действий Бузовой

"Концерт у нас состоялся уже в суде, - рассказывает он. - Никаких договоров не было, были только устные договоренности. Речь шла о 700 тысячах за концерт, и мы перевели средства. Однако договор дали уже на 1 200 000. Это кручение рук! Мы не согласились с этим. А потом оказалось, что и эти деньги мы перевели вообще третьему лицу. И в суде Archer представляет сейчас какие-то непонятные договоры, хотя мы ничего не заключали. Уже полтора года идут суды, бодаемся".

Корреспондент ProKazan.ru обратился напрямую в музыкальный лейбл Archer Music Production. Там сообщили, что "освещать эту историю не хотят". Наш собеседник предпочел не давать комментарий по судебным тяжбам артистки.

Напомним, что это не первый концерт Ольги Бузовой в Казани, который обернулся скандалом. В октябре прошлого года артистка выступала на парковке "Парк Хауса" в честь открытия ТЦ. Тогда жители, мягко говоря, остались недовольны организацией: установленной решеткой, долгим ожиданием, обманом в VIP-местах. Однако сообщений об обмане организаторов тогда не поступало.

Если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на почту news@prokazan.ru.

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комментарии

Народ
0
22 октября 2020
20:11
Шкура

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07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
07:01, 25.09.2020
Вот это новость: в 2021 году увеличат размер пенсии
07:01, 24.09.2020
Стало известно, какие выплаты полагаются семьям с тремя детьми
07:01, 23.09.2020
В России могут появится бессрочные пособия
07:01, 21.09.2020
В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
17:31, 19.09.2020
Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
16:34, 19.09.2020
Ученые выяснили главный способ распространения коронавируса
07:01, 18.09.2020
Ура, нашли! Определен новый эффективный способ победить коронавирус
07:01, 17.09.2020
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
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