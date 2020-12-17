33-летнего жителя Казани ждет суд по делу о взятии заложников. Он удерживал в квартире и угрожал убить жену и детей.

По данным прокуратуры Татарстана, 1 марта 2020 года около 23 часов нетрезвый казанец поссорился со своей женой в квартире многоэтажки по Ямашева. Женщина хотела уйти из квартиры вместе с детьми и попросила супругу брата за ней приехать, однако мужчина не впустил последнюю в помещение и не выпустил из него свою семью. Он потребовал у родственников принести ему кокаин и виски, а затем избил жену: не менее 15 раз ударил кулаками и ногами, нанес несколько ударов ножом в руку и приставил холодное оружие к шее, угрожая убить.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, казанец выдвинул новые требования: помимо наркотиков и алкоголя он велел доставить ему безалкогольный напиток и 10 миллионов рублей. В случае игнорирования требований обвиняемый угрожал убить заложников и взорвать газ в квартире. После длительных переговоров мужчину удалось задержать. Свою вину он частично признал и был помещен под стражу.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников" и "Угроза убийством". В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Именно это ведомство, как пояснили в пресс-службе надзорного органа, рассматривает дела по статье 206 УК РФ - "Захват заложников".

Читайте также:

В Казани возобновили уголовное дело по факту самоубийства девочки-подростка

В деле директора казанского ПАТП-4 появилась партия "Единая Россия"