В Московском районном суде города Казани продолжают рассматривать уголовное дело над нынешним директором ПАТП-4 Айратом Исхаковым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и приеме на работу несуществующих сотрудников. По этой же статье в Казани параллельно судят и его предшественника в должности Наиля Садриева. Кроме того, мы писали, что уголовного дела в свое время удалось избежать и директору ПАТП-2. Объяснить такое огромное количество подозрений в коррупции среди лиц автотранспортной сферы нам не под силу, и заниматься этим мы не будем. Однако редакция регулярно посещает судебные заседания, чтобы освещать допросы свидетелей и новые факты, открывающиеся в делах подозреваемых.

Так, вчера корреспондент ProKazan.ru посетил еще одно заседание. Это уже пятое слушание в деле Айрата Исхакова. На нем впервые стала фигурировать партия "Единая Россия", а также появился один из тех самых "левых" сотрудников, которых уже окрестили "мертвыми душами" предприятия. О том, что стало известно на очередном суде, читайте в материале ProKazan.ru.

"Мне сказали, что они числятся как от "Единой России"

Слушание началось со значительным опозданием, но такая ситуация в российском судопроизводстве не редкость. Первой перед судом предстала табельщица предприятия Светлана Родионова. В прошлый раз она не смогла дать показания из-за ошибки в документации. В ПАТП-4 женщина занимается учетом рабочего времени, а также трудоустройством новых сотрудников.

"Дают приказ и по приказу устраиваю на работу, - рассказывает женщина о своих трудовых обязанностях и далее отвечает на вопросы обвинителя. - Сотрудники Вильданова и Вахитова мне известны. Помню, что сначала был приказ, чтобы принять их на работу. Я тогда еще подходила к начальнику отдела кадров Эльмире Ганеевой, спрашивала: "Где такие люди?" Приказ-то был, а людей - нет. Мне сказали, что они числятся как от "Единой России". Одна была оформлена уборщицей, другая мойщицей автомобилей, но Ганеева сказала, чтобы я вопросов лишних не задавала. Так надо - они от "Единой России", их не трогать. Николаеву и Шарову платили по путевкам, за их часами я не следила. Когда они трудоустраивались, еще при Садриеве, Ганеева также говорила: "Так надо, не задавай вопросов". Самих я их на работе не видела".

Со стороны защиты Искахова Родионова услышала лишь один вопрос: "Давал ли лично вам Исхаков указания продолжать начислять средства за работу этих сотрудников?"

Ответ Родионовой: "Лично мне - нет".

Директор школы, секретарь "Единой России" или уборщица: кто работал и под чьей трудовой

Вторым свидетелем, посетившим пятое судебное слушание, стала собственно сама "потерявшаяся" сотрудница - пенсионерка Эльвира Вахитова. Женщина сразу пояснила, что Исхакова видит впервые, сама же она уже долгое время не работает. Трудоустроена на предприятии она якобы только из-за попытки помочь сестре, Светлане Вильдановой. Отметим, что это имя также активно фигурирует в судах последние несколько месяцев.

"В 2016 году сестренка попросила книжку (трудовую - прим. ред.). Я нигде не работала. У меня трудовая дома лежала. Я сама пенсионерка. Она сказала, давай по ней буду работать. Она сама работала директором школы", - рассказывает о тонкостях трудоустройства на ПАТП-4 Вахитова.

На последовавший далее логичный вопрос гособвинителя Александра Леонова: "Почему сестра сама не могла трудоустроиться?", пенсионерка поясняет:

"Она не хотела, чтобы в ее трудовой книжке была запись "уборщица". У нее последняя запись директор, хотела, чтобы она так и осталась директором". В 2016 году она работала в "Единой России", секретарь. Вот в этом кабинете, где она находилась, она мыла полы, окна чистила". Я только пришла, написала заявление и потом в 2019 году рассчиталась. То есть там я никогда не была. Заработную плату получала сама Светлана. Я ничего не знаю. Знаю, что получала, работала. Про карту (зарплатная карта - прим. ред.) я, честно не помню. Где, когда, кто получал. Не помню. Это у меня памяти не хватит".

Вопросов со стороны защиты к данной свидетельнице не прозвучало.

"Как наше правительство работает…"

О том, что происходило далее, корреспонденту ProKazan.ru неизвестно - обсуждение происходило за закрытыми дверьми. Кто следующим даст свои показания и что будет на суде 13 января 2021 года, редакция узнает, уже посетив это заседание.

Тем временем, из собственных источников, ссылающихся на правоохранителей, нам стало известно - на предприятии появился новый исполняющий обязанности директора Андрей Моисеев, назначенный из Нижнекамска. Данную информацию подтвердили сотрудники предприятия, однако ответа из мэрии на момент публикации материала не поступило. В отношении же Исхакова работники ПАТП-4 говорят - "посещения кресла не прекратились".

Также мы сообщали, что 28 ноября должен был закончиться трехлетний контракт Исхакова на должности директора предприятия. Однако эту информацию опроверг Сергей Темляков, председатель Ассоциации Автотранспортных предприятий Татарстана.

"Ранее опубликованная информация в Проказан об истекающем в ноябре 2020 г. трудовом контракте директора МУП ПАТП№4 не соответствует действительности, таким образом оснований для смены директора нет", - сообщил Темляков.

Сами сотрудники продолжают ждать разрешения этого судебного процесса.

"Сначала у нас говорили три, и мы ждали. Но сейчас говорят уже, что пять. Как наше правительство работает…" - рассказывают сотрудники в ответ на вопрос корреспондента об изменениях в руководящем составе предприятия.

Редакция ProKazan.ru продолжит следить за данным судебным процессом.

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