Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин официально заявил, что в Татарстане нет действующих вышек 5G. Об этом он сказал в прямом эфире ТатарстанОнлайн.

По словам Хайруллина, одна вышка работала в рамках пилотного проекта во время Чемпионата мира по футболу, еще одна базировалась в Иннополисе. Также можно отнести к технологии 5G технологии, с помощью которых на одном из заводов КАМАЗа в Челнах реализована связь с оборудованием и станками. Больше ничего подобного в республике нет, более того, на федеральном уровне еще не принято решение о планировании подобных сетей, вопрос не согласован с Минобороны.

Также Хайруллин прояснил волнующий многих вопрос о лицензии на 5G, которую получил один из крупнейших в России сотовых операторов. По его словам, лицензия выдана на частоты, на которых работает обычный роутер с WI-FI.

"Технология, позволяющая поставить устройство, но диапазон его будет 100-150 метров. Формально лицензия есть, но ни устройств, ни бизнеса, ни экономики в этом нет. А частоты нужны на других диапазонах", - отметил спикер.

Министр заверил, что для здоровья вышки не опасны, так как нормы излучения в России намного жестче, чем, например, в ряде стран Европы и США.

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