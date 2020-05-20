В Татарстане в пяти городах будут тестировать сеть 5G. Об этом сообщают в Минцифре РТ.

Известно, что четыре зоны определены в Казани, это улица Ямашева, Ново-Савиновский и Вахитовский районы, а также аэропорт. Также тестирование проведут в Иннополисе, Арске, Альметьевске и Набережных Челнах на заводе КАМАЗ, причем КАМАЗ и Иннополис уже являются тестовыми зонами.

Вышки сетей 5G будут находиться в двух диапазонах частот: 4,800-4,990 МГц и 25,25-27,5 ГГц, мощность их излучения не будет больше, чем у существующих.

"Технически Татарстан готов к внедрению сети 5G, но вот сами жители вряд ли готовы к использованию этих ресурсов. У них пока нет возможностей оценить сеть нового поколения: на рынок массово не поступают технические средства с возможностью приема сигнала 5G. Отмечу, что все разговоры о вреде вышек 5G - это фейковые новости, распространяемые людьми с низким уровнем технической грамотности. Радиоволны никак не могут принести с собой вирусы или войти в организм человека. Частотный диапазон сети 5G такой же, как и у сети 4G: он не влияет на здоровье людей", - приводят в Минцифры слова технического директора ПАО «МТС» Виталий Кошелев.

Напомним, что на сегодняшний день сеть 5G в Татарстане полноценно не функционирует.