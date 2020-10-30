«Они надеются, что отмажутся»: в Казани суды директоров ПАТП-4 откладываются из-за болезней судей

Сегодня, 30 октября, в Московском районном суде города Казани должно было состояться заседание по делу бывшего директора ПАТП-4 Наиля Садриева, обвиненного в превышении должностных полномочий. Однако оно было отложено на месяц в связи с болезнью судьи Захарова. Ранее, 20 октября, корреспондент ProKazan.ru пытался попасть и на судебное заседание по делу нынешнего директора ПАТП-4 Айрата Исхакова, обвиненного по этой же статье, однако и там рассмотрение дела оказалось перенесено в связи с болезнью судьи Игонина.

Таким образом, два подобных дела о мошенничестве в особо крупном размере, прежде вовсе находящиеся на контроле одного судьи, оказались разведены и попеременно откладываются в связи с больничными судей.

Корреспондент ProKazan.ru решил напомнить, за что судят автотранспортных руководителей и как сегодня это сказывается на горожанах.

Айрат Исхаков

О том, что на предприятии существуют проблемы и оно буквально погибает в долгах, Казань узнала в мае. Тогда очень скромно по СМИ прокатилась и почти сразу была забыта новость о захвате ОМОНовцами нынешнего директора ПАТП-4 Айрата Исхакова.

С 2018 года должность директора ПАТП-4 занимает Айрат Исхаков

Он был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам, однако тогда ему удалось снять домашний арест и вернуться к работе. На сегодняшний день его дело тянется в судебных органах. В это время Айрат Хамитович продолжает руководить предприятием, терроризирующих кондукторов и водителей. Они уже рассказывали корреспонденту ProKazan.ru о давлении, завышенных планах, массовых увольнениях. Сейчас эти внутренние сложности стали заметны и в городе. Например, недавно стало известно, что крупные маршруты автобусов (например, 36, 62) стали выходить на рейс без кондукторов, а в некоторых за работу встали несовершеннолетние ребята. Также казанцы заметили, что автобусов стало меньше, а ждать их приходится дольше. Однако отток кадров и сбои руководство объясняет коронавирусной обстановкой, не упоминая о внутренних сложностях на предприятии.

Наиль Садриев

Дело предыдущего директора ПАТП-4 Наиля Садриева, обвиненного по точно такой же статье - превышение должностных полномочий, то есть коррупции, также сегодня находится в суде. Известно, что руководитель "подарил" на деньги предприятия две машины - Айдару Абдулхакову, председателю Комитета по транспорту, и Камилю Исхакову, бывшему мэру Казани. Сделано это было якобы из-за давления органов власти, однако коррупция всегда коррупция, и обелять ее рассматриванием причин не имеет смысла.

"По сообщениям источника из мэрии долгое время лично председатель Комитета по транспорту ездил на машине, которая принадлежала МУП ПАТП-4. Это и есть превышение полномочий с его стороны", - делится информацией собственный источник ProKazan.ru, близко знакомый с ситуацией.

Предыдущий директор предприятия Наиль Садриев

Кроме того, в период своей работы с 2012 года по 2019 год Садриев принял на работу шестерых человек, которые на самом деле не работали на предприятии. При этом сумма их зарплаты превысила 5 миллионов рублей. Подобная деятельность по "мертвым душам" продолжилась и при нынешнем директоре Исхакове.

Корреспондент ProKazan.ru обратился к юристу Сергею Давлетшину, чтобы узнать, какой срок может грозить начальникам за данное преступление.

Юрист Сергей Давлетшин пояснил уголовную ответственность за превышение полномочий на рабочем месте

"И Садриев, и Исхаков обвиняются по статье 286 часть 1 Уголовного Кодекса. Дела слушаются в Московском районном суде. Эта статья является средней тяжести и предусматривает реальное наказание до 4-ех лет, судебный штраф и принудительные работы. Также при двух эпизодах невозможно занимать должность в течение 5-ти лет", - пояснил он.

Альберт Мухаметшин

Альберт Мухаметшин - директор Патп-2 в Казани

Однако не только руководители ПАТП-4 в Казани попадаются на мошенничестве с деньгами предприятия. Так, редакции ProKazan.ru стало известно, что некогда и директор ПАТП-2 был замечен в коррупции.

"У директора ПАТП-2 Альберта Мухаметшина все было так же, как у Исхакова. То есть его задерживали на предприятии и пытались довести дела до суда, но из-за того что все было тихо, удалось данному директору избежать ответственности", - сообщает редакции анонимный источник.

Почему среди же автотранспортных руководителей оказалось так много эпизодов превышения полномочий и мошенничества?

Наш анонимный собеседник, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщает, что все нити ведут в мэрию. По его мнению, суды затягиваются намеренно, так как все три автотранспортных директора имели связи с ведомством и могут "сдать" чиновников исполкома. Так, Наиль Садриев приобрел на средства предприятия для них машины, а Айрат Исхаков был лично назначен на должность руководителем исполкома Денисом Калинкиным (раньше функция назначения была у Комитета по транспорту, однако с 2018 года назначением занимается мэрия - прим. ред.) Отметим, что прежде Исхаков занимал должность организатора мероприятий в городском управлении и никакого отношения к автомобильной отрасли не имел.

"В идеале и по закону Комитет по транспорту - этот та структура, которая отвечает за транспортную отрасль, но по факту они все свои полномочия отдали мэру города. И теперь мэрия решает все сама, - сообщает редакции знакомый с делом источник. - Есть серьёзные сведения полагать, что Исхаков, оттягивая дело, пытается уйти от наказания, а заодно хочет и Садриева отмазать".

В 2017 году мэрия провернула с автотранспортными предприятиями аферу

Напомним, что в 2017 году мэрия уже показывала заинтересованность в деятельности предприятий ПАТП-4 и ПАТП-2. Тогда Татарстанская УФАС доказала, что предприятия вступили в сговор с ведомством, чтобы реализовать очень выгодный контракт по поставке 100 пассажирских автобусов на 1 миллиард рублей. Таким образом, муниципалитет купил эти машины сам у себя через близко связанную с мэрией фирмой, выигравшей тендер на поставку.

Жалобы на транспортную систему и надежда на нового директора

Что бы ни происходило между властью и руководством предприятия, жители с начала этого лета и по сей день жалуются на транспортную систему. Так, например, сотрудники ПАТП-4 сообщают, что в нынешний понедельник из 230 автобусов в рейс вышло только 157. Такие цифры обусловлены отсутствием рабочего состава и оттоком кадров с предприятия. В ближайшее время, 28 ноября, срок контракта с Айратом Исхаковым заканчивается и, предположительно, у предприятия появится новый директор.

"Хочется верить, что мэрия Казани не будет делать больше ошибок, назначая на должность директоров автотранспортных предприятий непрофессионалов. Хочется верить, что закончится эпоха назначений сверху своих знакомых и будут возвращены традиции самые лучшие выращивания кадров снизу", - подводят итог сами сотрудники.

Редакция ProKazan.ru будет продолжать следить за ходом судебных дел директоров ПАТП-4 Наиля Садриева и Айрата Исхакова.

