Новости Казани

Паромы Аракчино — Верхний Услон встали из-за непогоды

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон вре...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Паромная переправа между Аракчино и Верхним Услоном временно приостановила работу. Как сообщили в пресс-службе переправы, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Когда именно возобновится движение судов, пока неизвестно. О дате открытия переправы обещали сообщить дополнительно.

Напомним, что ранее паромы, курсирующие между Казанью и Верхним Услоном, перешли на осеннее расписание. Из-за сокращения светового дня суда ходят через Волгу с 6 утра до 20:00.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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