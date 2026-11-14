Паромы Аракчино — Верхний Услон встали из-за непогоды
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Паромная переправа между Аракчино и Верхним Услоном временно приостановила работу. Как сообщили в пресс-службе переправы, причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Когда именно возобновится движение судов, пока неизвестно. О дате открытия переправы обещали сообщить дополнительно.
Напомним, что ранее паромы, курсирующие между Казанью и Верхним Услоном, перешли на осеннее расписание. Из-за сокращения светового дня суда ходят через Волгу с 6 утра до 20:00.
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