Зима в этом году не будет суровой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пишут «Известия», со ссылкой на специалиста, все месяцы зимы будут около нормы и выше. Так, в декабре погода будет неоднородная и изменчивая, но будет холоднее, чем в прошлую зиму. При этом Вильфанд добавил, что прошлогодняя зима была экстремально теплой.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Морозы продлятся до 10 декабря. 9 декабря, по прогнозам синоптиков, днем будет -11…-9 градусов, ночью -14…-13 градусов, снега в ближайшую неделю не ожидается.