Банк «Открытие» предложил сервис SwatchPAY! владельцам карт Visa

Сервис SwatchPAY! теперь доступен держателям карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

SwatchPAY! поддерживают 6 моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, оснащенные модулями NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SwatchPAY! на свой смартфон (доступно для устройств на iOS или Android) и привязать к часам карту Visa банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.

Более подробная информация доступна на сайте банка https://www.open.ru/swatchpay.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.