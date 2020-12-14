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Фонд Андрея Скоча спонсировал модернизацию студенческой лаборатории

14.12.2020, 10:30 0 prokazan.ru

Депутат Андрей Владимирович Скоч известен в Белгородской области в первую очередь как филантроп и глава фонда «Поколение». Благотворительная организация Скоча регулярно предоставляет жителям региона помощь по множеству различных направлений. Особое внимание она уделяет образованию. Так, осенью 2020 года Андрей Скоч посодействовал модернизации студенческой лаборатории Старооскольского технологического института.

 

Новое оборудование для сталеплавильной лаборатории

Гуманитарная организация, основанная Скочем, уже более 20 лет поддерживает Старооскольский технологический институт — филиал Московского института стали и сплавов. Это один из лидирующих технологических вузов Белгородской области. Его выпускники очень востребованы горно-металлургическими комбинатами региона.

Фонд Скоча предоставляет Старооскольскому филиалу НИТУ «МИСиС» помощь по самым разным направлениям: он выделяет средства на ремонт общежитий, строительство и оснащение спортивных комплексов, а также улучшение условий для обучения. В 2020 году при поддержке Андрея Владимировича была модернизирована студенческая сталеплавильная лаборатория.

Научно-техническая лаборатория была учреждена на базе Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) в конце марта 2019 года. Проект, реализованный совместно с ГК «Металлоинвест», оказался выгоден и самому институту, и предприятию. В лаборатории используется вакуумно-индукционная печь с максимальной загрузкой в 60 кг. Она позволяет делать опытные плавки в небольших объемах. Это необходимо и для учебного процесса — так студенты получают навыки работы на настоящем оборудовании, — и в целом для разработки новых сплавов и технологических решений. Если в лабораторных условиях эксперимент проходит успешно, его легко и быстро можно масштабировать в крупных промышленных печах.

Фонд Скоча помог модернизировать эту лабораторию, сделать ее более мощной и универсальной. Андрей Скоч выделил из бюджета «Поколения» значительную сумму на приобретение вакуумных затворов и вакуумного насоса. Для института это вложение было крайне ценным: оно позволило студентам осуществлять выплавку еще более широкого диапазона марок стали и спецсплавов, в том числе тех, что используются в медицинской и космической промышленности. От подарка, который сделал Андрей Владимирович Скоч, выигрывает и МИСиС, и ОЭМК, и вся область, ведь на местные горно-металлургические предприятия приходят работать молодые специалисты, у которых уже есть навыки работы на промышленных печах.

«Современное оборудование дало возможность реализовывать самые разные научные работы. Прежде всего речь идет о создании новых наукоемких марок стали и уникальных сплавов», — отмечают местные СМИ.

Фонд Скоча: проекты для студентов и молодежи

Андрей Скоч помогает не только СТИ, но и другим учебным заведениям, а также выдающимся студентам. Один из самых ярких проектов фонда — стипендия «Лучший студент года», которая ежегодно присуждается учащимся вузов Белгородской области, достигшим значительных успехов в учебе. За все время существования стипендиальной программы денежное вознаграждение получили около 3 тысяч человек. В общей сложности им выплатили свыше 80 млн рублей.

Другой известный проект организации Скоча — лагерь молодежного лидерства «Новое поколение», где молодые специалисты учатся выступать на публике, выстраивать деловые взаимоотношения, формировать собственный стиль и т. д.

Деятельность фонда Андрея Владимировича Скоча 

Фонд Андрея Скоча изначально оказывал помощь только больным детям, однако сегодня он предоставляет поддержку по множеству других направлений.

  • Восстановление воинских захоронений и мемориалов солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Такие проекты реализуются как в России, так и за ее пределами.
  • Здравоохранение. Благодаря финансовой поддержке благотворительной организации в Белгородской области были установлены десятки фельдшерско-акушерских пунктов, а местные медучреждения получили новое оснащение и транспорт. Кроме того, в Белгороде и Старом Осколе были возведены профильные медцентры.
  • Социальная сфера. «Поколение» поддерживает многодетные семьи, инвалидов, ветеранов и другие группы населения. 
  • Спорт. Фонд оказывает помощь в строительстве и оснащении спортивных площадок и центров.
  • Адресная помощь. Организация Скоча нередко выделяет средства на поддержку отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В управлении гуманитарной организацией принимает участие и отец депутата Владимир Никитович. Проекты «Поколения» становятся все масштабнее с каждым годом. В 2020 году фонд оказал существенную помощь медикам и волонтерам во время пандемии COVID-19. Он закупил для них маски, защитные костюмы, очки, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

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