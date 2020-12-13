Сегодня под Казанью произошло смертельное ДТП. Примерно в 16:30 на 4 км дороги Каменка-Атня столкнулись автомобили «Kia Rio» и «Toyota Land Cruiser». В результате аварии водитель "KIA" от полученных травм скончался на месте. Его супругу и 9-летнюю дочь с травмами доставили в больницу. Водитель и пассажир Тойоты не пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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