Футбольный клуб "Рубин" сегодня в гостях обыграл "Тамбов". Гол у казанцев забил Илья Самошников, который отличился на 20-й минуте матча. На 70-й минуте в ворота "рубиновых" был назначен пенальти, но после просмотра видеоповтора судья отменил решение о назначении пенальти.

На данный момент "Рубин" с 27 очками после 18 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч казанцы проведут с грозненским "Ахматом" на выезде 27 декабря.

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