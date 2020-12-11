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Фото: instagram.com/kostenko.94

«Грязная машина не гармонирует»: жена футболиста Тарасова прифотошопила на фото в Казани «Мерседес»

11.12.2020, 16:07 68 0 prokazan.ru

Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия выложила красивую фотографию на фоне новостроек в Казани. Но вот незадача: подписчики девушки настолько внимательные, что заметили неладное на снимке.

Оказалось девушке, так сильно не понравилась грязная машина, на фоне которой она фотографировалась, что она решила «заменить» ее на настоящий (прифотошопленный) «Мерседес».

В комментариях она решила отшутиться:

«Мне так захотелось, чья-то грязненькая машина не очень гармонировала».

В ответ подписчики возмутились, и спрашивали, зачем она вообще тогда делала фотографию.

«То есть, краны гармонируют, а машина нет?».

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