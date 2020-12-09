В прямом эфире Марина Патяшина руководитель управления Роспотребнадзора Татарстана уточнила, с какими ограничениями пройдут новогодние корпоративы.

«На корпоративы у нас на данный момент нет ограничений. Но мы не рекомендуем их проводить и посещать лицам с признаками ОРВИ, с хроническими заболеваниями и лицам старше 65 лет. Если корпоратив-банкет, то разрешается с учетом площади не более 100 человек, но если зал больше, то это не позволяет им рассаживать других лиц, должна быть только одна компания. Некоторые столики должны быть пустыми, при этом должна присутствовать возможность обработки рук и соблюдаться дистанция между столами 1,5 метра», - сообщила Марина Патяшина.

Также она отметила, что персонал должен работать не только в масках, но и в перчатках. По словам спикера, придерживаясь всех рекомендаций, можно будет избежать всплеска заболевания после новогодних праздников.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом.