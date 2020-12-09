По данным оперштаба Татарстана за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 15 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших нет детей, 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 39 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 15 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 16 человек от 60 до 70 лет, 7 человек от 70 до 80 лет, два человека старше 80 лет», - говорится в сообщении.

В Казани зарегистрировано 53 заразившихся. Всего с начала пандемии было выявлено 11 137 случаев коронавируса, выздоровело 9737 человек, 95 за сутки.

Ранее руководитель Роспотребнадзора прокомментировала вопрос о закрытии границ из-за ковида.