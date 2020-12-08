На федеральном канале показали сюжет про Татарстан, а в частности про поселок Дербышки. Жители поселка обеспокоены тем, что администрация собирается расширять местное кладбище. Сообщается, что расширение будет путем вырубания деревьев.

«Раньше мы прогуливались, тут замечательный воздух, тут не освещения ничего, даже детям гулять негде и кладбище наступает на наше поселение. Для захоронения нужны меня, но посадки не то, чем нужно пожертвовать», - рассказали в сюжете местные жители.

Этим сюжетом заинтересовалась природоохранная прокуратура Татарстана. Была организована проверка информации. Ведомство проверить соблюдение требований природоохранного законодательства и при наличии нарушений примет меры реагирования.