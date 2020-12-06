Депутат Казанской городской думы Алексей Серов в своем "Инстаграм" рассказал о просьбе жителей ввести новый автобусный маршрут в городе.

По его словам, с инициативой обратилась группа жителей Авиастроительного района. Они просят организовать движение автобуса по улице Петра Витера между предприятиями.

"На участке дороги по улице Амирхана от улицы Ямашева в сторону КАЗ имени Горбунова не существует автобусного маршрута. Каждый день нам приходится добираться на работу в Авиастроительный район пешком, либо брать такси, что приносит крайние физические, эмоциональные и финансовые неудобства!", - приводит Серов текст обращения казанцев.

Горожане также подчеркнули, что после открытия дороги на Витера через 22-й и 16-й заводы надеялись, что здесь пройдет автобусный маршрут, однако так и не дождались. Депутат Алексей Серов сообщил, что подготовит по данному вопросу депутатское обращение.

Еще новости о казанских автобусах:

В центре Казани сгорел очередной автобус

На водителя "краснобуса", который насмерть сбил девушку, завели дело