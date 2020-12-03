3 декабря, в четверг, в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, который насмерть сбил 23-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«Водитель общественного транспорта, грубо нарушив ПДД, сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. В результате чего пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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