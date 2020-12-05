На совещании президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в условиях ограничений на фоне коронавируса, на открытом пространстве больше возможностей. Поэтому он поручил подготовить площадки для проведений новогодних мероприятий, культурных и спортивных событий. Об этом сообщает пресс-служба президента региона.

«Нужно создать для досуга граждан все необходимые условия. Это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях», - отметил Рустам Минниханов.

Ранее, президент Татарстана объявил нерабочим днем 31 декабря 2020 года, однако рабочей будет суббота 26 декабря.