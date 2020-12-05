Наверх

Новости Казани и РТ

11:31, сегодня
За сутки в Татарстане заболели коронавирусом 88 человек
12:23, сегодня
Президент Татарстана поручил подготовить площадки на свежем воздухе для празднования Нового года
10:25, сегодня
«Издеваются над нами!»: студенты Казанского института культуры жалуются на ужасные условия в корпусе
10:00, 04.12.2020
Трое держали, а четвертый ”удалял”: чего больше не допустит современная стоматология
08:43, сегодня
Минздрав России прокомментировал повышение цен на ртутные градусники
20:09, 04.12.2020
Итоги дня в Татарстане: выходной 31 декабря, продление школьных каникул, сгоревший автобус
19:53, 04.12.2020
Трезвый Новый год: Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса несовместима с алкоголем
18:45, 04.12.2020
Новый скандал от Агины Алтынбаевой и эротический календарь от завода: итоги дня в Челнах
18:18, 04.12.2020
Президент России назвал искусственный интеллект основой рывка вперед всего человечества
17:53, 04.12.2020
Очередной автобус загорелся в Казани
17:38, 04.12.2020
На проспекте Ибрагимова в Казани нашли труп мужчины
17:31, 04.12.2020
Грудного ребенка выбросили из окна 13 этажа. В преступлении подозревают подругу матери малыша
17:29, 04.12.2020
Гранта, Веста и Киа: опубликован список самых продаваемых машин в ноябре
16:52, 04.12.2020
Суд Москвы отменил приговор фотомодели из Казани и ее сообщнику за кражу 20 млн рублей у депутата
16:26, 04.12.2020
Певица татарской эстрады Гульназ Батталова приняла участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ
16:24, 04.12.2020
Челнинка рассказала о попытке нападения водителя маршрутки на ее мужа
16:15, 04.12.2020
За ноябрь 2020 года в России увеличился спрос на вторичную недвижимость
16:04, 04.12.2020
Билайн Бизнес и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли
16:00, 04.12.2020
ВТБ: жители Поволжья вдвое сократили траты за рубежом в этом году
15:52, 04.12.2020
Автомобилистам рассказали о новой мошеннической схеме со страховкой
15:24, 04.12.2020
Врач КГМУ рассказал об опасности лечения коронавируса антибиотиками
15:02, 04.12.2020
В предстоящие дни в Казани ожидаются морозы до -29 градусов
14:36, 04.12.2020
Девушки разделись для эротического календаря челнинского кранового завода
14:23, 04.12.2020
Карта распространения коронавируса в Татарстане: в каких районах больше всего заболевших
13:49, 04.12.2020
За 2020 год в Татарстане зарегистрировано два случая малярии
13:31, 04.12.2020
Мужчина полгода насиловал 16-летнюю падчерицу и заставлял ее пить алкоголь
13:11, 04.12.2020
Шутки с Гитлером плохи: как баловство 21-летнего студента из Казани обернулось судимостью
13:06, 04.12.2020
Минздрав Татарстана рассказал, кому в первую очередь поставят прививку от коронавируса «Спутник V»
12:35, 04.12.2020
Крупный ТЦ в Казани эвакуировали из-за короткого замыкания
12:29, 04.12.2020
Скандальная челнинка Агина Алтынбаева ногой разбила фару машины, мешавшей ей пройти в поликлинику
12:13, 04.12.2020
Граффити, посвященное умершему от коронавируса фельдшеру, появится на стене дома в Татарстане
12:00, 04.12.2020
Банк «Открытие» продает бывший центральный офис в центре Казани
11:54, 04.12.2020
Вячеслав Моше Кантор считает политику Путина причиной низкого уровня антисемитизма в России
11:37, 04.12.2020
Коронавирусом в Татарстане заболели еще 86 человек
11:13, 04.12.2020
Рабочий из Нижнекамска разбился насмерть, упав с 12-метровой высоты
11:12, 04.12.2020
Роспотребнадзор Татарстана ответил на вопрос о продлении зимних каникул у школьников
11:00, 04.12.2020
Клиенты Tele2 могут оплачивать контент Apple со счета мобильного телефона
10:40, 04.12.2020
Девушка из Казани решила заработать на криптовалюте, но потеряла более 350 тысяч рублей
10:00, 04.12.2020
После смертельного ДТП под Казанью установили фонари
09:50, 04.12.2020
ВТБ и Яндекс Go запускают программу автокредитования
09:32, 04.12.2020
Президент Татарстана объявил 31 декабря 2020 года выходным днем
08:17, 04.12.2020
Врач рассказал о незаметных симптомах коронавируса
07:04, 04.12.2020
На одной из улиц Казани заметили стаю разъяренных собак
20:15, 03.12.2020
Итоги дня в Татарстане: преступления в детсаду, ограничения перед Новым годом, поиск очевидцев ДТП
20:10, 03.12.2020
Трое мужчин скончались от коронавируса в Татарстане
19:54, 03.12.2020
Общепиту в Татарстане разрешили работать в новогоднюю ночь до трёх утра
18:43, 03.12.2020
Врачи назвали основные симптомы затяжного коронавируса
18:13, 03.12.2020
Мужчина пытался отрубить голову возлюбленной после отказа в интимной близости
17:44, 03.12.2020
Анатолий Чубайс сообщил, что работает последний день в «Роснано»
17:34, 03.12.2020
Пьяный мужчина в Казани зарезал хозяйку съемной квартиры
17:15, 03.12.2020
Актриса Нина Акимова умерла в возрасте 75 лет
17:10, 03.12.2020
Еще один человек упал с высоты в Челнах: несчастный случай произошел на стройке
17:01, 03.12.2020
Проект внедрения сервиса Citrix App Layering в банке «Открытие» стал самым масштабным в России
16:35, 03.12.2020
Давали советы или брали взятки: в Казани владелица детсадов обвинила воспитательниц в мошенничестве
16:33, 03.12.2020
Жители Казани заметили Деда Мороза за рулем троллейбуса
16:25, 03.12.2020
Tele2 и Ericsson обновили IoT-платформу для предприятий
16:11, 03.12.2020
«Мы любим гостей, но не в этом году»: власти Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год
15:50, 03.12.2020
Два сотрудника полиции в Татарстане могут лишиться дорогого имущества
15:22, 03.12.2020
Президент Татарстана поручил рассмотреть возможность продления работы общепита в новогоднюю ночь
15:10, 03.12.2020
ВТБ увеличит число роботов в 10 раз
15:09, 03.12.2020
В Челнах уже месяц ищут пропавшего 17-летнего мальчика
14:44, 03.12.2020
С 1 декабря в России вступил в силу приказ об изменениях водительских удостоверений и ПТС
14:41, 03.12.2020
Телеканал ТНТ покажет сериал «Беспринципные» с Павлом Деревянко, Аглаей Тарасовой и Николаем Фоменко
13:31, 03.12.2020
Карта распространения COVID-19 в Татарстане 3 декабря: районы, лидирующие по количеству заболевших
13:20, 03.12.2020
Мужчина изнасиловал девушку-инвалида в лесу
13:18, 03.12.2020
Власти Татарстана оценили возможность введения дополнительных ограничений в новогодние праздники
12:35, 03.12.2020
В отношении водителя автобуса, который насмерть сбил девушку в Казани, возбуждено уголовное дело
12:24, 03.12.2020
На «КАМАЗе» поблагодарили комика Павла Волю за критику рекламы новой модели грузовика
12:14, 03.12.2020
За сутки еще 87 жителей Татарстана заболели коронавирусом
12:01, 03.12.2020
Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое
11:57, 03.12.2020
Татарстанцы смогут сделать прививку от коронавируса в 40 больницах республики
11:43, 03.12.2020
Белые львы из парка «Тайган» поселились в зоопарке Казани
11:21, 03.12.2020
Процветания, Гармонии и Познания: в Казани появятся девять новых улиц
11:09, 03.12.2020
Челнинец рухнул с пятнадцатого этажа на козырек подъезда
11:00, 03.12.2020
ГИБДД Казани разыскивает очевидцев ДТП, в котором автобус насмерть сбил девушку
10:48, 03.12.2020
Tele2 расширила программу лояльности «Больше» в преддверии Нового года
09:15, 03.12.2020
Водитель иномарки сбил мужчину на переходе в Челнах
08:20, 03.12.2020
Врач рассказал об аномалии во время коронавируса
19:40, 02.12.2020
Обвинения Гафарова в подкупе полицейского и суд из-за врачебной ошибки: итоги дня в Челнах
17:07, 02.12.2020
Ученица начальной школы с подружкой устроила эротическую трансляцию, чтобы заработать на айфон
15:55, 02.12.2020
В Челнах будут судить врача за смерть пациентки с инфарктом
14:55, 02.12.2020
Двое мужчин замерзли насмерть в Челнах
13:06, 02.12.2020
Эрика Гафарова обвинили в подкупе начальника челнинской полиции на 15 миллионов рублей
09:05, 02.12.2020
Мужчина в Челнах рухнул с моста и погиб
07:52, 02.12.2020
Биолог рассказала о преждевременном старении людей, перенесших коронавирус
22:00, 01.12.2020
Стало известно, какое наказание грозит челнинке, оставившей коляску с дочерью на улице
19:00, 01.12.2020
Новые автобусы в городе и гость - обманщик: итоги дня в Челнах
Фото: ProKazan

Президент Татарстана поручил подготовить площадки на свежем воздухе для празднования Нового года

05.12.2020, 12:23 31 1 prokazan.ru

На совещании президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в условиях ограничений на фоне коронавируса, на открытом пространстве больше возможностей. Поэтому он поручил подготовить площадки для проведений новогодних мероприятий, культурных и спортивных событий. Об этом сообщает пресс-служба президента региона.

«Нужно создать для досуга граждан все необходимые условия. Это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях», - отметил Рустам Минниханов.

Ранее, президент Татарстана объявил нерабочим днем 31 декабря 2020 года, однако рабочей будет суббота 26 декабря.

 

СМИ Медицина / Минздрав Новый год в Казани Рустам Минниханов Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

За сутки в Татарстане заболели коронавирусом 88 человек
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
«Издеваются над нами!»: студенты Казанского института культуры жалуются на ужасные условия в корпусе
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
Минздрав России прокомментировал повышение цен на ртутные градусники
Итоги дня в Татарстане: выходной 31 декабря, продление школьных каникул, сгоревший автобус
Трезвый Новый год: Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса несовместима с алкоголем
Президент России назвал искусственный интеллект основой рывка вперед всего человечества
Очередной автобус загорелся в Казани
На проспекте Ибрагимова в Казани нашли труп мужчины
Гранта, Веста и Киа: опубликован список самых продаваемых машин в ноябре
Суд Москвы отменил приговор фотомодели из Казани и ее сообщнику за кражу 20 млн рублей у депутата
За ноябрь 2020 года в России увеличился спрос на вторичную недвижимость
Автомобилистам рассказали о новой мошеннической схеме со страховкой
Врач КГМУ рассказал об опасности лечения коронавируса антибиотиками
В предстоящие дни в Казани ожидаются морозы до -29 градусов
Карта распространения коронавируса в Татарстане: в каких районах больше всего заболевших
За 2020 год в Татарстане зарегистрировано два случая малярии
Шутки с Гитлером плохи: как баловство 21-летнего студента из Казани обернулось судимостью
Минздрав Татарстана рассказал, кому в первую очередь поставят прививку от коронавируса «Спутник V»
Крупный ТЦ в Казани эвакуировали из-за короткого замыкания
Граффити, посвященное умершему от коронавируса фельдшеру, появится на стене дома в Татарстане
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
05 декабря 2020
12:53
На открытом морозном пространстве вы долго не выдержите

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

09:08, сегодня
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
09:00, 01.12.2020
Индекс счастья сотрудников и безудержное веселье: каково быть работником казанской пиццерии «Додо»?
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться