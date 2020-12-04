Певица татарской эстрады Гульназ Батталова приняла участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

ТНТ отобрал более тысячи спортивных, ярких и отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет, готовых бросить вызов здравому смыслу и, конечно, завоевать главный приз – 1 кг чистого золота. В каждом выпуске шоу «Золото Геленджика» 85 отважных участников, представляющих все регионы России. В новом выпуске на старт вместе со всеми выйдет и жительница Казани Гульназ Батталова.

Гульназ 29 лет, в Татарстане она известна как певица татарской эстрады, у нее есть свои альбомы, клипы и, конечно же, свой слушатель. Девушка имеет три высших образования, одно из них это институт театрального исскуства ГИТИС в Москве, и стремится реализовать свой потенциал не только как певица, но и как успешная актриса.

Девушку не раз приглашали на кастинги «Дом-2», которые она отклоняла, и по счастливому стечению обстоятельств она вовремя заметила предложение об участии в новом шоу «Золото Геленджика». Предложение оказалось кстати, так как деятельной и артистичной натуре девушки во время самоизоляции было тяжело, а тут появилась возможность съездить в Геленджик и разнообразить жизнь.

Кастинг проводили по скайпу и, как призналась девушка, она была самой собой, не пыталась чем-то поразить, но испытания все таки были, ей пришлось приседать и петь одновременно.

Гульназ ехала на шоу не ради победы, но прибыв на съемочную площадку «Золота Геленджика», поняла, что непременно хочет выиграть! Девушка благодарна проекту: «Мой самый большой страх - это высота и насекомые, и на испытании «Мост» я поборола один из них, страх высоты», «Это ярчайшие эмоции, то, что показано в шоу, не передает то, что мы пережили. Это и радость, и боль, и дружба, и огромный стресс. Отдельная благодарность проекту за то, что я повстречала удивительных людей, с которыми мы до сих пор общаемся».

Пройдет ли Гульназ все испытания и станет ли обладателем главного приза, смотрите уже в это воскресенье, в 19:00 на ТНТ.