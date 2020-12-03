Телеканал ТНТ покажет сериал «Беспринципные» с Павлом Деревянко, Аглаей Тарасовой и Николаем Фоменко

Это уже второй оригинальный проект онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», который выйдет в эфире ТНТ

14 декабря на ТНТ состоится телевизионная премьера комедийного сериала «Беспринципные» по мотивам прозы Александра Цыпкина от продюсеров Петра Анурова и Данилы Шарапова ( «Медиаслово»). В ролях — самые популярные актеры современного российского кино: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Николай Фоменко, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Колокольников, Мария Шалаева, Надежда Михалкова и др. Экранизировал рассказы режиссер Роман Прыгунов («Духless», «Мертвое озеро»).

«Беспринципные» — это разговорная сатирическая комедия о нелепых, порой неприличных и очень смешных случаях, которые происходят с обитателями «патриков» — одного из самых элитарных московских районов вокруг Патриарших прудов.

Здесь живут крупные бизнесмены, генералы, чиновники, актеры и прочая гламурная богема нашего общества. Все об их жизни в самых откровенных подробностях знает сквозной герой по прозвищу «Славик-не-***», который травит байки и пересказывает новеллы про удивительный мир Патриарших невидимому писателю. Только в конце сериала зрители узнают, кому Славик рассказывает свои беспринципные истории.

Несмотря на внешний лоск, проблемы у обитателей богемного заповедника общечеловеческие. Генерал Хадяков возвращается от любовницы и врет жене, что был на рыбалке. Но генеральша давно в курсе – ведь она сама подбирает ему девушек, потому что в ближний круг должны входить проверенные люди. Петербуржцы Паша и Юля мечтают окунуться в роскошный мир «патриков», но пока довольствуются съемом квартиры вдвоем. Стоило им подписаться на секс без обязательств, как между ними начинают возникать чувства. А сам Славик, патологический и обаятельный лжец, не устает придумывать отмазки для своей жены Людмилы, которая, кажется, давно в курсе его измен – но старается смотреть на это мудро.

«Беспринципные» — легкая комедия про отношения женщин и мужчин, и про то, кто кого перехитрит в этой игре. Сериал снимали в реальных локациях Патриарших прудов: модных ресторанах и барах, знаменитых переулках и дворах.

«Беспринципные» — с 14 декабря, в 22:00 на ТНТ!