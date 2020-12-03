Два белых льва пополнили число обитателей зоопарка "Река Замбези" в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе учреждения.

Львы - родные братья, их зовут Крикс и Каспер, они родились в 2014 году в крымском парке львов "Тайган". Ранее животные выступали на цирковой арене, откуда их и приобрели в Казань.

"Львы дрессированные, дружелюбные, коммуникабельные и мирно живут в одном вольере. Белые львы очень необычны своим окрасом, только посмотрите, какой интерес они вызвали у наших львиц Люси и Киары!", - восхищаются новыми подопечными в "Реке Замбези". Также в пресс-службе опубликовали видео со львами.

Напомним, что казанский зоопарк "Река Замбези" работает ежедневно с 8.30 до 17.00, касса работает до 16.00.

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